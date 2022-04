D'EU-Kommissiounspresidentin huet eng Visitt an der ukrainescher Haaptstad Kiew ugekënnegt.

Nach dës Woch wëll d'Ursula von der Leyen mam EU-Aussebeoptragte Josep Borrell dohinner reesen. Zu Kiew wëll si mam ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj schwätzen.

D'Ursula von der Leyen hat e Méindeg ugebueden, een onofhängegt Ermëttlerteam an d'Ukrain ze schécken, fir d'Massaker vu Butscha ze ënnersichen. Och an anere Viruerter vu Kiew gouf et grujeleg Doten un Zivilisten.

E Freideg war schonn d'EU-Parlamentspresidentin Roberta Metsola als éischt Cheffin vun enger EU-Institutioun op Kiew gereest, wou si d'Ënnerstëtzung vun der EU beim Neesopbau versprach huet. Den ukrainesche President Selenskyj hat der Parlamentspresidentin fir hiren "heldenhaften" Besuch zu Kiew Merci gesot.

Och den éisträichesche Kanzler Karl Nehammer plangt "an den nächsten Deeg" op Kiew ze reesen. Virun him ware Mëtt Mäerz schonn d'Ministerpresidente vu Polen, Slowenien an Tschechien op Kiew gereest.

Importstopp op Kuel ëmmer méi warscheinlech

Iwwerdeems zeechent sech an der EU ëmmer méi een Importstopp op russescher Kuel of. No Berodungen tëscht den EU-Finanzminister zu Lëtzebuerg en Dënschdeg sot den EU-Vizekommissionspresident Valdis Dombrovskis, am geplangte fënnefte Sanktiounspak géint Russland wieren och "Sanktiounen am Energieberäich, virun allem Kuel" derbäi. Et wier ee "breede Sanktiounspak, dee verschidde Beräicher betrëfft". Och am Handel an Transport solle weider Sanktioune kommen.

Am Virschlag vun der EU-Kommissioun zu engem neie Sanktiounspak ass nieft engem Importstopp op russescher Kuel och eng Hafespär fir russesch Schëffer virgesinn. Ob d'Sanktiounen esou ëmgesat ginn, wéi se en Dënschdeg virgeschloe goufen, mussen elo déi 27 EU-Länner entscheeden.