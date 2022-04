Ungarn muss sech wéinst méigleche Verstéiss géint d'Rechtsstaatlechkeet engem Verfare stellen.

Ungarn riskéiert duerch d'Prozedur EU-Mëttel gekierzt ze kréien. Et ass dat éischt Land, dat sech esou engem Prozess stelle muss, mee och op Polen kéinten Ermëttlungen duerkommen.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet en Dënschdeg am Stroossbuerger Europaparlament ugekënnegt, dass hir Agence den éischte Schratt vum sougenannte Rechtsstaatmechanismus goe wäert. D'EU-Kommissioun hätt déi ungaresch Autoritéiten en Dënschdeg doriwwer informéiert.

"Bei Ungarn, do hu mir eis ganz kloer ausgedréckt, ass et de Problem vun der Korruptioun", esou d'EU-Kommissiounspresidentin. Den EU-Rechtsstaatsmechanismus ass zanter 2021 a Kraaft a soll dofir suergen, datt Verstéiss géint d'Prinzippie vun der Rechtsstaatlechkeet (zum Beispill d'Gewaltentrennung) och Konsequente kënnen hunn. D'EU kann an deem Fall d'Gelder kierzen.

Ungarn a Polen ware géint d'Rechtsstaatlechkeet virun den Europäesche Geriichtshaff gezunn, hir Klo gouf allerdéngs am Februar zeréckgewisen.

Den ungaresche Ministerpresident Viktor Orban huet a sengem Land allerdéngs eng stabil Ënnerstëtzung. Seng rietspopulistesch Fidez-Partei huet e Sonndeg d'Wale mat 53 Prozent vun de Stëmme gewonnen.