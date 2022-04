Mat Bléck op méiglech Gefore vun enger atomarer Verstralung duerch den Ukrain-Krich wëll d'EU-Kommissioun den Zivilschutz verstäerken.

D'Kommissioun géing den Ament un enger neier "Reserv u medezineschem Ekipement fir chemesch, biologesch an nuklear Noutfäll" schaffen, sot den EU-Katastropheschutz-Kommissär Janez Lenarcic e Mëttwoch. Dozou sollen och Jodpëlle gehéieren, déi d'Schilddrüs bei radioaktiver Verstralung schütze sollen.

Bal 3 Millioune Jodpëlle wiere mat Hëllef vu Frankräich a Spuenien an d'Ukrain geliwwert ginn, heescht et vun der Kommissioun. An hirem Schreiwes geet d'EU-Kommissioun awer net explizitt op den Zesummenhang tëscht dem Opstocke vun de Reserven an dem russeschen Amarsch an d'Ukrain an.

Hir Noutfäll-Reserve wëll d'EU-Kommissioun zesumme mat den europäesche Gesondheetsautoritéiten opbauen. Hera gouf gegrënnt, fir e besseren Iwwerbléck iwwert d'Reserven u Medikamenter a Schutzausrüstung an de 27 Memberstaaten ze schafen.