D'europäesch Gesondheetsautoritéiten hu gréng Luucht gi fir eng véiert Impfdosis géint de Coronavirus vu Moderna a Pfizer fir Leit iwwer 80 Joer.

Dat schreiwen den europäeschen Zenter fir d'Preventioun an d'Kontroll vu Krankheeten ECDC an d'europäesch Medikamentenagence EMA an engem gemeinsame Statement.

En zweete Rappell iwwer 80 Joer wier sënnvoll wéinst dem héije Risk an deem Alter fir e schwéiere Covidverlaf. Den Ament gëtt et nëmme wéineg Daten iwwert d'Effikassitéit an d'Noutwendegkeet vun enger zweeter Boosterdosis.

EMA an ECDC hu sech op Donnéeën aus Israel baséiert, déi drop hindeiten, datt eng véiert Dosis, 4 Méint nom éischte Booster, d'Immunitéit nees op de Level no der drëtter Dosis hieft ouni Sécherheetsbedenken.

Fir Persounen tëscht 60 an 80 Joer géif et den europäesche Gesondheetsautoritéiten no den Ament keng kloer Indikatiounen, ob och si eng véierte Kéier sollte geimpft ginn oder net.

EMA an ECDC gesi fir den Ablack och keen imminente Besoin fir en zweete Booster fir déi ganz Populatioun. Sollt e weidere Booster gesprëtzt ginn, dann och am beschten mat engem adaptéierte Vaccin géint d'Omikronvariant.