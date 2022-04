E Samschdeg si bei enger weltwäiter Spendenaktioun fir geflücht Persounen aus der Ukrain 9,1 Milliarden Euro gesammelt ginn.

D'Sue wäre fir déi Mënschen, "déi virun der Invasioun an der Ukrain an an d'Ausland flüchten", sou d'Ursula von der Leyen, d'Presidentin vun der Europäescher Kommissioun, op Twitter. Donieft huet si weider Ënnerstëtzung zougesot - och fir den Neesopbau vum Land. Eng Milliard Euro stellt d'EU-Kommissioun gemeinsam mat der Europäescher Bank fir Neesopbau an Entwécklung dofir bereet.

Vun den Hëllefe vun der EU-Kommissioun géinge 600 Milliounen Euro un d'Ukrain, d'ukrainesch Autoritéiten an zum Deel un d'Vereenten Natioune goen, sou d'von der Leyen op der Donateurskonferenz zu Warschau. 400 Millioune géingen un d'Frontstaate goen, déi esou eng gutt Aarbecht leeschte géingen an de Flüchtlingen hëllefe géingen, sou d'Presidentin vun der Europäescher Kommissioun weider.

Hei fannt Dir de Livestream vun der Donateurskonferenz.

Organiséiert gouf den Event zu Warschau vun der Organisatioun "Global Citizen", der EU-Kommissioun an der kanadescher Regierung. D'Sue sollen ënner anerem a Programmer vun de Vereente Natiounen an an Hëllefsinitiativen op der Plaz fléissen.

Et wéilt ee Länner ënnerstëtzen, déi bis ewell vill Leit aus der Ukrain opgeholl hunn, fir sécher ze goen, dass eng gutt Prise en charge ka gemaach ginn.

Schätzunge vun der UN no si wéinst dem Krich antëscht ronn 4,4 Millioune Mënschen aus der Ukrain geflücht.

D'Spenderkonferenz war a Presenz vun der Madamm Von der Leyen, dem Här Trudeau (online) an och dem polnesche President Duda. Den ukrainesche President Wolodymyr Selenksyj gouf per Video bäigeschalt.

Eng ganz Rei Kënschtler, Akteuren, Athleten* hunn zesumme mat Global Citizen en "Social Media Rally" gemaach, fir hir Solidaritéit fir d’Ukrain auszedrécken:

*Abel "The Weeknd" Tesfaye, Adam Durica, Aitana, Alanis Morissette, Alejandro Sanz, Alexandra Stan, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, Elton John an David Furnish, FINNEAS, Garth Brooks an Trisha Yearwood, Gloria Steinem, Green Day, Herbert Grönemeyer, Hugh Jackman an Deborra-lee Furness, Igo, Jon Batiste, Jonas Brothers, Juanes, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Luke Combs, Madonna, Miley Cyrus, Mirai, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Ryan Tedder, Sarsa, Shaquille O'Neal, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Tame Impala, U2, Usher, Vito Bambino a Young Leosia.

D'Schreiwes vun der EU-Kommissioun

Stand Up For Ukraine: 9.1 billion euros pledged in support of internally displaced and refugees

The “Stand Up for Ukraine” global pledging event and campaign has raised 9.1 billion euros for people fleeing the Russian invasion, inside Ukraine and abroad, including €1 billion from the European Commission. On top of that, the European Bank for Reconstruction and Development has announced an additional €1 billion in loan to cover the needs of the people displaced by the invasion.

President of the European Ursula von der Leyen said: “The solidarity of countries, companies and people worldwide offers some light in this dark hour. The ‘Stand Up For Ukraine' campaign has raised 9.1 billion euros for people fleeing bombs, inside and outside Ukraine, with an additional billion pledged by EBRD. And more will come. We will continue providing support. And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. We will continue to Stand up for Ukraine.”

Prime Minister of Canada, Justin Trudeau said: “Today, we raised over CAD $12.4 billion to continue supporting the Ukrainian people who have been displaced by Putin's ongoing and unjustifiable war. Whether it's food, water, shelter, or medical aid – we will continue to have your backs and provide the assistance you need at this time. We are standing up for Ukraine.”