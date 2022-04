D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet der Ukrain eng däitlech méi séier Opnam-Prozedur an Aussiicht gestallt.

"Mir ënnerstëtzen d'Ukrain mat aller Kraaft op hirem Wee an d'Europäesch Unioun", sou d'Ursula von der Leyen e Samschdeg den Owend an engem Interview mat den Tagesthemen.

D'Ukrain hätt nom Ufank vum russesche Krich eng Demande gestallt, fir Deel vun der Europäescher Unioun ze ginn. De Rot vun den EU-Staaten an d'EU-Kommissioun hunn ëm eng Stellungnam gebieden, d'Prozedur gouf mëttlerweil an d'Weeër geleet. "Mir schaffe mat Héichdrock", sou d'von der Leyen. Eng Stellungnam an eng Recommandatioun vun der EU-Kommissioun daueren normalerweis Joren. "Hei schaffe mir u Wochen", sou d'EU-Kommissiounspresidentin.

D'von der Leyen huet am Interview och nach emol op déi enk verflecht Bezéiungen tëscht der Ukrain an der EU higewisen. Beispillsweis géing et schonn een Handelsofkommes ginn an et wär een enk am Energiesecteur verbonnen.

Datt d'Ukrain Deel vun der EU géing ginn, wär virun allem fir d'Zukunft vum Land essentiell. "Wann de Krich gewonnen ass", sou d'von der Leyen, "da wäerte mir d'Ukrain nees gemeinsam opbaue mussen. A mir wäerte se reforméiere mussen." Reforme wären e wichtege Punkt virun allem am Beräich vun der Onofhängegkeet vun der Justiz an am Ëmgang mat Oligarchen.

D'Ursula von der Leyen war e Freideg fir eng Visitt an d'Ukrain gereest.