Am Fëschereisträit tëscht Frankräich a Groussbritannien ass dem EU-Fëscherei-Kommissär Virginjus Sinkevicius no eng Eenegung a Siicht.

No Méintelaange Verhandlunge wär et gelongen, déi meescht vun de franséische Fëscher gefuerderte Lizenze fir d'Fëschen a brittesche Gewässer ze kréien, sou de Virginjus Sinkevicius der "Financial Times" géintiwwer.

Paräis a London streiden zanter Méint iwwert d'Fëschereirechter am Äermelkanal. Am Ofkommes iwwert de britteschen EU-Austrëtt hat London am Dezember 2020 zougeséchert, dass franséisch an aner EU-Fëscher weiderhin a brittesche Gewässer fëschen dierfen, wa se scho virum Brexit do gefëscht haten. Allerdéngs gëtt et Problemer, fir dëst nozeweisen.