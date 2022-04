Weider gouf och iwwert méiglech weider Sanktioune géint Russland an en eventuellen Embargo op russeschem Pëtrol a Gas diskutéiert.

D'Angscht, datt et an den nächsten Deeg eng massiv Offensiv vun de Russen am Oste vun der Ukrain kéint ginn, ass grouss. Déi europäesch Ausseministeren hunn dofir e Méindeg zu Lëtzebuerg decidéiert, déi gemeinsam Militärhëllef fir d'Ukrain opzestocken op 1,5 Milliarden Euro. Dat ass eng Hausse vu 500 Milliounen.

Den EU-Aussebeoptraagte Josep Borell huet nom Conseil op enger Pressekonferenz ënnerstrach, datt dat et dobäi just ëm déi Sue geet, déi d'Europäesch Unioun aus engem gemeinsame Fong bezilt.

D'Hëllef fir Ukrain wier bedeitend méi héich, well déi eenzel Memberlänner jo och nach Suen aus hiren nationale Budgeten géifen zur Verfügung stellen. E geneeë Chiffer konnt de Josep Borell awer net nennen.

Am Conseil vun den Ausseminister gouf och iwwer weider Sanktioune géint Russland diskutéiert. Iwwert en eventuellen Embargo op russeschem Pëtrol a Gas, do ass awer keng Decisioun gefall.

Vill méi wichteg wier et och elo, Waffen ze liwweren, fir datt d'Ukrain sech ka verdeedegen, esou den EU-Aussebeoptraagte Josep Borell op enger Pressekonferenz nom Conseil.

D'Ausseminister hunn och iwwert de Mali beroden an decidéiert, déi militäresch Formatiounsmissioun fir d'Arméi an d'Nationalgard ze stoppen. Et géifen nämlech net genuch Garantien dofir ginn, datt déi russesch paramilitäresch Wagner-Grupp net an de Konflikt agräift. D'Europäesch Unioun géif sech awer weider an den Nopeschlänner vum Mali engagéieren.