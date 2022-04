Dat huet de Rot vun der Europäescher Zentralbank (EZB) en Donneschdeg zu Frankfurt matgedeelt.

Am Virfeld war spekuléiert ginn, ob de Leetzëns net wéinst dem Krich an der Ukrain, deen d'Inflatioun undreift, géif eropgesat ginn. Mat 7,5 Prozent gëtt et den Ament am Euro-Raum déi héchsten Inflatioun zanter déi gemeinsam Wärung agefouert gouf.

Experten haten awer schonn am Virfeld vun der Annonce geschat, datt keng Ännerungen an der Geldpolitik géif decidéiert ginn.