Et wéilt ee qualifizéiert Leit unzéien, déi an der Europäescher Unioun d'Wirtschaft solle virundreiwen.

Dofir gouf e Mëttwoch zu Bréissel e Mesurëpak deposéiert, deen et ënnert anerem soll méi einfach maachen, fir eng laangfristeg Openthaltsgeneemegung ze kréien. Dat gëllt dann och fir d'Aarbechtserlabnes. Doriwwer eraus solle Migranten eng gréisser Protektioun um Aarbechtsmarché kréien.

Et wéilt ee qualifizéiert Leit unzéien, déi an der Europäescher Unioun d'Wirtschaft solle virundreiwen, heescht et vu Bréissel. Migratioun wier Deel vun der europäescher DNA, huet den Kommissiounsvizepresident Margaritis Schinas betount.

Fir dass d'Virschléi ëmgesat ginn, mussen elo d'EU-Staaten an d'Europaparlament eng gemeinsam Linn fannen.