Wat bleift iwwerhaapt nach vun dësem sougenannten europäeschen Dram?

Ënnert deem Titel war en Dënschdeg den Owend zu Beetebuerg am Kader vum LiteraTour Festival 2022 (an a Kooperatioun mam Forum) e Gespréich tëscht dem Jean-Claude Junker an dem Geert Mak.

Zwee iwwerzeegten Europäer: deen een huet Politik vun der EU mat gepräägt, deen aneren als Journalist an Auteur analyséiert a kommentéiert. D’Caroline Mart huet mat zwee Männer geschwat, déi nach ëmmer un déi europäesch Unioun gleewen, awer ouni Illusiounen iwwert Geforen a Schwieregkeeten.

Am Wëssen, dass d’Unioun fragil bleift, den Europafändel a Frankräich schlecht Aussiichte gehat hätt, jee no Walausgang, sot de Geert Mak: "Ich hatte wirklich die Gedanken Sonntag Abend: ouff"

Dozou de Jean-Claude Juncker: "Ech hat ëmmer schlecht Relatioune mat Le Pen, dofir sinn ech frou, dass se ons erspuert bliwwen ass."

Fir vill Fransousen war et just nach d'Wiel tëscht Pescht a Cholera, fir Juncker a Mak kéint een awer op kee Fall déi 2 an een Dëppe geheien. De Jean-Caude Juncker: "Wat dat Europäescht betrëfft... a senger Ausso ass déi awer net dementéiert ginn tëscht den 2 Tier, sou dass ech mat der néideger Nosicht iech géif bieden, dat ze betruechten."

Op Nosicht vun de Fransouse kann de Macron kaum hoffen an och den "Ouf" vun der Erliichterung verstoppt net, wéi gespléckt Frankräich ass, wéi vill Defien ustinn: "Ich dachte auch die nächsten 5 Jahre werden schwer sein für Macron, denn er ist der europäische Leiter im Augenblick. Deutschland ist nicht da und er muss all seine Anstrengung hingeben in die Innenpolitik, das kann sehr problematisch sein", sou de Geert Mak.

Wier aus dem europäeschen Dram en Albdram ginn, wa Le Pen gewonnen hätt, wier d'Unioun, wéi mir se kënnen, dorun zerbrach? Sou d'Fro un de Jean-Claude Juncker: "Ech mengen net, dass d'EU an Existenznout ass. Ee Land eleng kann d'EU net stoppen, mee de Prozess méi lues maachen, et wiere grouss Schwieregkeete ginn."

Mam Pragmatismus an der Experienz vu Joerzéngten diskutéiere béid Männer iwwert en Europa am Dauerkrisemodus, schwéier, do nach Politik mat Viraussiicht ze maachen, an och al Fiiss wiere sech. De Jean-Claude Juncker hätt ni geduecht, dass de Putin d'Ukrain ugräift. Am Mak sengem Buch ass et u sech bal ugekënnegt... Hätt een et gesi kënnen, wann de Recul do gewiescht wier? De Geert Mak: "Mann muss leben in dieser Krise, wir haben keine andere Möglichkeit. Die EU wie Amerika sind im Aufbau, Amerika haut auch 130 Jahre im Aufbau gebraucht, da hat es sogar einen Bürgerkrieg gebraucht, das hoffe ich nicht für Europa, das ist wirklich ein sehr komplizierter historischer Prozess und zugleich leben wir auch in einer Welt, die schnell ändert." Eng "Zeitenwende" mat neier Weltuerdnung, just d'Vereenegt Staate vun Europa veronsécheren d'Bierger a gëtt Populisten Opdriff. Zil wier et an der EU grad esou eng europäesch, wéi eng national a regional Identitéit an Heemescht kënnen ze hunn.