D'Land vum Viktor Orban muss als Konsequenz elo mam Verloscht vu Milliarden un EU-Hëllefe rechnen.

Domadder mécht d'EU-Kommissioun elo mat méintelaangem Retard d'Finanzsanktioune géint Ungarn zur Realitéit. Vill Politiker zu Bréissel halen dëst Ausléise vum Mechanismus jo vir iwwerfälleg.

Bréissel geheit Ungarn jo ënnert anerem Korruptioun, Interessekonflikter a massiv Problemer beim Vergi vun ëffentlechen Opträg a bei der Parteiefinanzéierung vir. Et ass de Verdacht, dass eng Clique ëm de Viktor Orban sech um Schued vum EU-Haushalt géif beräicheren. Konkret géif d'EU-Kommissioun méi genee d'Vergi vu landwirtschaftlechem Terrainen am Land ënnert d'Lupp huelen, bei deenen et ëm héich EU-Subventioune geet.

Néideg ass schlussendlech e Beschloss vun op d'mannst 15 EU-Staaten, also 65% vun der EU-Bevëlkerung, fir Ungarn finanziell ze sanktionéieren. Zënter 2021 gëtt et dëse Rechtsstaat-Mechanismus géint dee jo Ungarn a Polen geklot haten. Dës Klo gouf awer vum EuGH fale gelooss. Ob a wéini d'EU-Kommissioun och géint Polen virgeet, ass nach net kloer.