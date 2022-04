Leit déi Suen op der Säit hunn dierft et freeën, Leit déi Schold hu wuel manner. Et geet hei an och am Rescht vun der EU Richtung Hausse vun den Zënsen.

D'Cheffin vun der europäescher Zentralbank huet ugekënnegt, datt de Leetzëns am Summer an d'Luucht wäert goen. D'Christine Lagarde huet drun erënnert, dass d'EZB den Optrag huet, fir Präisstabilitéit ze suergen. Fir dat ze garantéiere wäert et nieft méi engem héije Leetzëns och d'Enn vum milliardeschwéieren Opkaf vun Obligatioune sinn. Et geet also Richtung méi héich Zënsen op de Banken. Do freet sech muncher een, op wat hie soll bei engem Prêt setzen - ob ee fixen Taux, oder ee variabelen? De President vum Bankepatronat Guy Hoffmann recommandéiert ee gesonde Mix tëscht béiden Tauxen. De System vum Taux variable, dee mir zu Lëtzebuerg kannt hunn, wier e ganz gudde System. Déi Tauxe géife ganz lues evaluéieren par Rapport zu der Evaluatioun vun de Gesamttauxen. Guy Hoffmann: "Ech géing haut de Leit nach ëmmer roden, éischte e Mélange an engem Kredit ze maachen. Dat hänkt vu jiddwerengem of, ob dat elo 1/3 oder 2/3 oder Hallef-Hallef, mä net alles an enger Variant maachen, mécht schonn iergendwou Sënn.".