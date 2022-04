Déifferdeng ass eng vun 100 Stied an Europa, déi matmécht bei der EU-Missioun fir eng klimaneutral an -intelligent Stad bis 2030.

Dat huet d’Kommissiounsrepresentatioun hei am Land en Donneschdeg wësse gedoen.

D’Stied déi matmaachen, ginn elo vun der EU-Kommissioun opgefuerdert, Verträg auszeschaffen, déi e Gesamtplang fir Klimaneutralitéit an alle Secteuren ëmfaassen, wéi Energie, Offall-Wirtschaft, Gebaier an och den Trafik. Am Kader vun dëse Verträg soll da mat der Kommissioun, awer och mat den nationalen Acteuren a Partner agéiert ginn, fir dat Zil vu Klimaneutralitéit ze erreechen.

Bréissel stellt deem ganzen 360 Milliounen € zur Verfügung.