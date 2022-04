De Wirtschaftswuesstem an der Eurozon gouf an den éischte Méint vun 2022 gebremst an d'Inflatioun bleift op Rekordniveau.

Dat weisen déi aktuellsten offiziell Donnéeën. Am éischten Trimester vum Joer ass de BIP an den 19 Euro-Länner ëm 0,2 Prozent gewuess, am leschte Quartal zejoert war et nach e Wuesstem vun 0,3 Prozent. Duerch déi héich Energiepräisser ass d'Präisdeierecht am Abrëll ëm 7,5 Prozent geklommen, esou Eurostat.