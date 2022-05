Am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen steet e méiglechen Importstopp vu russeschem Pëtrol a Gas.

Zu Bréissel waren e Méindeg d'Energieministeren aus den EU-Memberstaaten fir e Spezialsommet beieneen. Eng séier Decisioun zu der Fro iwwert en Energie-Embargo géint Russland gëtt sech awer net erwaart. Eng Partie Länner brauchen nach Zäit sech virzebereeden.

Energiesommet zu Bréissel / Rep. Pierre Jans

D'EU-Kommissioun wäert wuel an den nächsten Deeg en neien Sanktiounspak presentéieren.

De Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes war virun de Reuniounen net dovun ausgaangen, dass ee sech nach e Méindeg iwwer en Embargo géif eens ginn:

"Ee vun de Problemer ass jo, dass e puer Länner fäerten, en Embargo op Pëtrol de Präis an d'Luucht dreiwe géing. Mäi Plädoyer ass, dass mir Sanktiounen kombinéieren mat enger europawäiter Spuercampagne fir Pëtrol a Gas a Stroum. Wa mir dat a ganz Europa maachen, dann hu mir e Volume, deen de Präis och no ënnen zéien oder op mannst stabiliséieren kann."

Spueren, fir vu Russland manner ofhängeg ze ginn. En Dënschdeg de Moien ass de Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes live bei eis am Journal. Da gi mir och gewuer, wat e Méindeg zu Bréissel erauskoum.

Däitschland gëtt gréng Luucht fir Embargo op russeschem Pëtrol

Bis ewell hat Däitschland EU-Sanktiounen op russescher Energie opposéiert. Elo wier een awer prett fir dee Schrëtt, heescht et aus Berlin.

Däitschland war laang Zäit staark ofhängeg vu russeschen Energieliwwerungen. Mä zanter dem Ufank vum Krich ass den Undeel vum russesche Pëtrol an Däitschland vu 35 Prozent op 12 Prozent erofgaangen. Elo wier een dorop "virbereet", och eng Rei Joren ouni russesche Pëtrol auszekommen. Dat sot déi gréng Ausseministesch Annalena Baerbock an engem interview mat der däitscher ARD.

Déi gréng Ausseministerin Annalena Baerbock. / © POOL/AFP/Archiv/John MACDOUGALL

Nach virun e puer Woche wier esou ee Liwwerstopp ondenkbar gewiescht. Och de Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an de Finanzminister Christian Lindner (FDP) si mëttlerweil der Meenung, datt e Pëtrol-Embargo géintiwwer Russland fir Däitschland ekonomesch ze stäipe wier.

"Et ass eng däitsch Positioun, dass ech et richteg fannen, dass een esou Schrëtt fir d'éischt virbereet. Wirtschaftlech Zenarien déi net ze meeschteren sinn, musse verhënnert ginn. Däitschland huet bei Kuel a Pëtrol grouss Progrèsen gemaach. Bei Gas si mir och gutt dobäi. Aner Länner brauchen méi Zäit. All d'Länner mussen awer hire Match maachen. Si däerfen net just raschten an ofwaarden. D'Solidaritéit mat der Ukrain fuerdert elo, d'Liwwerungen vu fossillen Energien aus Russland drastesch ze reduzéieren", esou de Minister Habeck.

Op Nofro vun de Journalisten huet hien nach eemol betount, dass en Importstopp sënnvoll wär.

"En Embargo, wann en da kënnt, ass natierlech e kloert Signal, dass d'Kontrakter net méi zeréck ëmgestallt ginn. An deem Sënn ergëtt et scho Sënn, dee Schratt konsequent weider ze goen. A wéi enger Reiefolge an a wéi enger Zäitfënster bleift nach ze klären."

Den däitschen Energieminister mécht awer keen Heel draus, dass en Embargo deier géif ginn. Ma d‘Europäesch Unioun wär bereet, déi Käschten ze droen.

Elo misst een déi europäesch Prozesser ofwaarden. Nach net all Land wier genuch drop preparéiert, ouni russesch Liwwerungen auszekommen. Et misst een och Récksiicht op déi Länner huelen, esou nach den FDP-Finanzminister Lindner. Dat gemeinsaamt Zil wier et d'Sanktiounen duerchzehalen.

Spéitstens e Mëttwoch wëll d'EU-Kommissioun een neie Sanktiounspak géint Russland presentéieren. Am mëttlerweil scho sechste Pak soll och den Embargo vu russeschem Pëtrol festgehale sinn. Fir a Kraaft trieden ze kënnen, muss de Vott eestëmmeg ausfalen. Ënnert anerem Ungarn ass awer nach staark ofhängeg vu russescher Energie an hat vun engem Veto geschwat, sollte Sanktiounen op russeschem Pëtrol oder Gas op d'Dagesuerdnung bruecht ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Claude Turmes : « La sortie de la dépendance européenne des énergies fossiles russes va main dans la main avec la lutte contre le changement climatique »

Communiqué par : ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire / ministère de la Culture

Le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, a assisté aujourd'hui au Conseil des ministres de l'Energie de l'Union Européenne. Lors de cette réunion extraordinaire qui s'est déroulée à Bruxelles, les ministres ont discuté de la situation énergétique dans l'UE dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Les négociations ont notamment porté sur la stratégie à adopter suite aux derniers développements, et notamment aux décisions prises récemment par Gazprom de suspendre complètement la livraison de gaz dans le cadre de ses contrats avec certains États membres. Dans ce contexte, le ministre de l'Energie Claude Turmes a rappelé la solidarité avec la Pologne et la Bulgarie suite aux interruptions de livraisons de gaz. « La sortie de la dépendance européenne des énergies fossiles russes va main dans la main avec la lutte contre le changement climatique », a rappelé Claude Turmes, avant de poursuivre : « Il faut décider d'un plan d'urgence d'économies d'énergie pour faire face à une éventuelle rupture d'approvisionnement. »

Dans le cadre du plan d'action européen pour la souveraineté énergétique de l'UE REPowerEU, les ministres ont souligné qu'il faut continuer à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, ce qui inclut aussi le volet industriel avec le rapatriement en Europe des chaînes de valeur sur les technologies de la transition (panneaux photovoltaïques, électrolyseurs, pompes à chaleur...). Le ministre de l'Energie a rappelé dans ce contexte que la construction de nouvelles infrastructures gazières ne fait pas partie des solutions : « Tout comme l'énergie nucléaire, de nouvelles infrastructures gazières ne seraient disponibles que trop tardivement et trop chères pour jouer un rôle dans la sortie des énergies fossiles russes. »

En plus du développement massif des énergies renouvelables, l'aide à l'efficacité énergétique fait partie des solutions pour sortir de la dépendance des énergies fossiles russes.