D'Mandat vum aktuellen Direkter vum Europäesche Stabilitéits-Mechanissem Klaus Regling leeft no 10 Joer am Oktober of.

Och d'Regierung ënnerstëtzt dës Kandidatur vum fréieren DP-Minister, heescht et an engem Schreiwes um Méindeg den Owend. De Pierre Gramegna selwer confirméiert, datt hie sech fir den Direkteschposten um Kierchbierg wäert mellen. Deementspriechend war et d'Yuriko Backes, déi d'Kandidatur vun hirem Parteikolleeg offiziell un de President vum EURO-Grupp Paschal Donohoe weidergeleet huet. Am EURO-Grupp vum 23. Mee setze sech d'Ministeren dann eens op ee Kandidat fest, deen offiziell an der Assemblée vum ESM am Juni ugeholl gëtt. D'Schreiwes vum Finanzministère Candidature de Pierre Gramegna au poste de directeur général du Mécanisme européen de stabilité (02.05.2022)



Communiqué par : ministère des Finances



Suite à l’appel aux candidatures lancé en mars 2022, le gouvernement a décidé de soutenir la candidature de Pierre Gramegna, ancien ministre des Finances, au poste de directeur général auprès du Mécanisme européen de stabilité (ESM). Le mandat de l’actuel directeur général, Klaus Regling, arrive à échéance en octobre 2022. Au cours des dernières semaines, Pierre Gramegna a été sollicité par plusieurs Etats membres et parties prenantes pour briguer ce poste. Etant donné qu’il a répondu positivement à ces encouragements, il a fait part au gouvernement de son souhait de se porter candidat. L’actuel contexte international particulièrement incertain, marqué par la guerre en Ukraine suite à une pandémie sans précédent, appelle la candidature d’un Européen convaincu, expérimenté et connaissant les rouages des institutions européennes. C’est pourquoi le gouvernement appuie la candidature de Pierre Gramegna pour succéder à Klaus Regling. La ministre des Finances Yuriko Backes a transmis en date d’aujourd’hui la candidature de Pierre Gramegna à Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe et président du Conseil des gouverneurs de l’ESM. Suite à la sélection d’un candidat final à l’occasion de la réunion de l’Eurogroupe du 23 mai 2022, la nomination du nouveau directeur général sera approuvée par le Conseil des gouverneurs de l’ESM lors de sa réunion annuelle à Luxembourg le 16 juin 2022.