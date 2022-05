D'EU gräift wéinst der russescher Offensiv an der Ukrain méi haart duerch.

Et ass gewosst, dass de russeschen Äerdgas a virun allem de Verkaf vu russeschem Pëtrol d'Krichskeess vum President Putin all Dag mat enger Abberzuel u Milliounen fëllen.

Dee Krunn soll elo progressiv zougedréit ginn. Nom Boykott op russescher Kuel geet et elo progressiv Richtung Boykott vu russeschem Pëtrol. Dat huet d'Kommissiounspresidentin von der Leyen e Mëttwoch de Moien am Europaparlament ugekënnegt.

EU-Import-Stopp fir russesche Pëtrol / Jean-Marc Sturm

D'Memberstaate sollten deemno kee russeschen Ueleg méi däerfen importéieren, nodeems eng Iwwergangsfrist vu 6 Méint ofgelaf ass. Ausname soll et just fir Ungarn an d'Slowakei ginn, well se kee Miereszougang hunn a soss ze vill Problemer bei hirem Approvisionnement. Antëscht geet een op d'Sich no neie Pëtrolsliwwerungen aus anere Länner fir de Weltmarché am Equiliber ze halen. Erëm Approvisionnement kréien...

"Domadder maximiséiere mir den Drock op Russland, anengems, an dat ass wichteg, minimiséiere mir d'kollateral Schied fir eis Partner an der Welt. Fir der Ukrain ze hëllefen, musse mir sécherstellen, dass eis Wirtschaft staark bleift. Mat all deene Schrëtt huele mer der russescher Ekonomie d'Méiglechkeet, sech diversifizéieren a sech ze moderniséieren."

Weider Sanktioune betreffen déi gréisste russesch Banken. Déi vum internationale Finanzkommunikatiounssystem Swift ofgekoppelt ginn. Domadder ass de russesche Finanzsecteur esou gutt wéi vum globale Finanzsecteur isoléiert.

D'EU späert d'Frequenze vun 3 russesche Sender, déi Putin-Propaganda an der EU verbreet hunn. An och vill Ligen, esou d'EU-Kommissiounspresidentin. Och de Patriarch vun der russescher orthodoxer Kierch kënnt d'Sanktiounslëschten. D'Zukunft vun Europa, esou d'von der Leyen, gëtt och an der Ukrain entscheet.