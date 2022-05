Dat seet d'Cheffin vun der Europäescher Zentralbank Christine Lagarde an engem Interview mat enger slowenescher Zeitung iwwert méiglech Zënshaussen.

D'EZB géif graduell handelen. Trotz der grousser Onsécherheet, déi zu enger däitlecher Baisse vun der Croissance féiere kéint an der héijer Inflatioun, wier déi aktuell Situatioun net mat der Pëtrolskris an 1970er Joren ze vergläichen.

Eng durabel Stagflatioun, also héich Inflatioun gekoppelt mat enger schwaacher Konjunktur, wier net de Basiszeenario, net d'Referenz op dee sech d'EZB baséiere géif. D'Christine Lagarde seet och et géif een am Ufank vum drëtten Trimester domadder ophalen, fir Obligatiounen opzekafen an dann d'Zënse kuerz duerno a graduell adaptéieren.

No der weiderer Zënshausse vun der amerikanescher Zentralbank geréit d'EZB ëmmer méi ënner Drock nozezéien, fir op déi d'Rekordinflatioun vu 7,5 Prozent ze reagéieren. Déi däitsch Vertriederin am Directoire vun der Europäescher Zentralbank Isabel Schnabel geet dovunner aus, datt eng éischt Zënshausse am Juli kënnt. Et misst elo gehandelt ginn.