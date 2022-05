Zu Esch op der Brillplaz (Place de la résistance) gëtt e besonnesche Programm ugebueden, fir de Leit méi no ze bréngen, wat Europa fir si konkret bedeit.

Fir d’Ënnerhalung wäert och mat engem musikalesche Programm gesuergt sinn, deen um 12 Auer ufänkt. Besonnesch dëst Joer ass awer och, datt et eng Youth Area am Haff vun der Brillschoul gëtt, bei där déi Jonk eng Plattform solle kréie fir hier Stëmm an Europa. E weidert Haaptthema ass de Krich an der Ukrain, dee sech wäert duerch de ganze Programm zéien.

PDF: Pressecommuniqué

Offiziell Ouverture ass um 14 Auer a Presenz vum Grand-Duc, dem Premier an dem Chamberpresident. Offiziell Ouverture vun der Youth Area ass schonn um 13 Auer, och mat Politprominenz. Als Ofschloss vum Dag ass um 17 Auer en Concert vun Chaild.

Moies wäert um Belval och e Programm am Kader vun Esch 2022 ugebuede ginn. Vun 10.30 Auer un ass do eng Fête des Religions am Sënn vun der Europäescher Unioun.