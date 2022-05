"Staaten hunn, wann et richteg haart op haart geet keng Frënn, just Intresse."

E Saz erausgepickt aus enger Konferenz, déi de fréiere franséischen Ambassadeur Jacques Faure hei zu Lëtzebuerg gehale huet.

Eng Ausso, déi méi wéi jee aktuell ass. Um Ament wou iwwert de Weekend zu Bréissel bei der EU haart verhandelt gëtt. Et geet drëms am Kader vun der russescher Invasioun an der Ukrain e 6. Pak u Sanktioune géint de Regime vu Moskau op d'Schinnen ze bréngen.

Virop Ungarn blockéiert beim Thema Pëtrols-Embargo. Aus nationalen Intresse.

Fir d'EU geet et drëms, d'Gesiicht net ze verléieren. Fir d'éischt zanter dem Ufank vun der russescher Invasioun bréckelt den Zesummenhalt.

Et geet ëm de 6. Pak u Sanktiounen. Prezis: engem Pëtrols Embargo géint Moskau. E Plang, deen d’EU-Kommissiouns-Presidentin Ursula Von der Leyen nach emol op enger Konferenz als extrem wichtege Schrëtt verdeedegt huet.

''Den Export vun Pëtrol, sief et Diesel oder Mazout, wier eng vun den Haapt-Recetten vum Kreml. Genee déi Recetten sollen déi nächst Méint dréche geluecht ginn. Fir datt de Putin säi Krich net weider finanzéiere kann".

D’EU Kommissioun ass sech es bewosst. Sou e Pëtrols-Embargo trëfft och EU-Staaten wéi d’Tschechesch Republik, d’Slowakei, oder Ungarn haart. Staaten, déi iwwer d’ Druschba-Pipeline, wat sou vill wéi Frëndschaft heescht, staark vu russeschem Pëtrol ofhängeg sinn. Virop d’Regierung zu Budapest ass dofir géint d’EU-Kommissioun op d’Barrikade gaangen.

Den ungaresche Premier Viktor Orban:

"Et huet sech erausgestallt, datt Bréissel méi wäit gaangen ass wéi virgesinn. Datt si d’rout Linn iwwerschratt hunn. Ech war d’accord mat engem Embargo op Kuelen. Där brauch Ungarn net vill. Ma Pëtrol ass wierklech eng duebel rout Linn. Ueleg a Gas ruinéiert eis. Bei hinne fléisst e weider, a mir mussen ophalen."

Ungarn wénkt kloer mat der Kaart vum Veto.

Dat wier eng Néierlag fir d’ganz EU vis à vis vum Putin. De Grond, firwat Diplomaten no engem Auswee sichen. Iwwerdeems déi meescht EU-Staate bis Enn vum Joer op russesche Pëtrol verzichte sollen. Verhandelen Bulgarien, d’Tschechesch Republik, d’Slowakei, a virop Ungarn vir méi laang Fristen, respektiv Kompensatiounen. D’Ungaresch Regierung nennt en Delaie vu 5 Joer fir ëmzestellen.

Iwwerdeems ënnersträicht d'Ursula von der Leyen :

''De Putin verstéisst géint all Zivilisatiouns-Reegelen. An als demokratesch Gesellschafte musse mir kloer Positioun bezéien. Eis Plaz ass op der Säit vun der Ukrain."

Dofir misst elo gehandelt ginn zesummen, net eréischt a 5 Joer.