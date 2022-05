De Krich an der Ukrain huet dëst Joer den Europadag an e besonnescht Liicht gestallt.

An hirem Message un d'Europäer ass och d'Presidentin vun der EU Kommissioun dorop agaangen: "D'Invasioun vum Kreml erënnert eis drun, firwat mir den Europadag feieren."

Um Enn vum Zweete Weltkrich goung et drëms, d'Basis fir en dauerhafte Fridden tëscht fréiere Feinden ze leen. Verpasst gouf awer eng Chance, en Europa opzebauen, dat sech selbststänneg verdeedege kann.

De Putin huet mat der Ukrain en eegestännege Staat iwwerfall, ënner anerem och well d'Regierung vu Kiew ze no un d'EU eru koum. Eng Invasioun, déi d'Europäer kal erwëscht huet. Net emol e Mount méi spéit huet den EU-Chefdiplomat Josep Borrell ugekënnegt, dat am Kader vum "strategesche Kompass" de Verdeedegungs-Budget erop gesat gëtt. An datt eng séier Agrëffstrupp vu 5.000 Mann op d'Bee gestallt gëtt.

"Et geet net drëms, eng europäesch Arméi ze schafen. D'europäesch Arméie wäerten erhale bleiwen, all Memberstaat huet seng eegen Arméi. Mir mussen awer méi enk zesumme schaffen. Mir mussen eis Ausgabe besser koordinéieren", sou de Borrell.

E Schlëssel-Saz, deen och hei zu Lëtzebuerg mat zwou Hänn ënnerstëtzt gëtt.

Europäesch Unioun u sech "d'Suitte vun engem Echec"

Am Gespréich e Méindeg de Mëtteg mat Lëtzebuerger Europadeputéiert gouf kloer, dat si bedaueren, datt dat Europa vun der Defense net zustane koum. Wuel och, wëll de Fridden an Europa als ze vill selbstverständlech geholl gouf. De Projet, datt déi 27 national Arméien elo emol méi enk zesummeschaffe sollen, gëtt generell begréisst. Hei kéint ee kloer méi effikass ginn a souguer Sue spueren, ouni massiv op ze rëschten.

70 Joer laang gouf de Projet Europäesch Defense ëmmer nees aus nationalen Intresse blockéiert. 1954 gouf et en éischte Faux-Départ, mat engem "Non" aus Frankräich.

"D'Europäesch Unioun wéi se haut ausgesäit ass am Fong d'Suitte vun engem Echec. Den Echec vun der Communauté Européenne de Défense, am Ufank vun de 50er Joren. Duerno ass et am Fong ugaange mat Kuel a Stol. Doraus huet sech e politesche Projet entwéckelt. An d'Defense ass lues a lues e klenge Bestanddeel dovu ginn. Wéi mer gesinn, ass et net duer gaangen." sou de Charles Goerens.

D'Europäesch Unioun louch nach an der Wéi, dunn gouf et dëse Saz vum Jean Monnet: "L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises."

Dat gëllt och fir d'Europa vun der Defense. Ëmmer nees wann et gebrannt huet, koum eng gewëss Dynamik op: An den 90er Joren, wei Krich um Balkan war. 2003, am Ufank vum Irak-Krich hu véier Staaten, déi sech dem George Bush senger Allianz net uschléisse wollten, d'Iddi vum Europa vun der Verdeedegung relancéiert: d'Belsch, Frankräich, Däitschland a Lëtzebuerg.

"Sou wäert d'Europäesch Politik vu muer ëmmer aus dem Mix vu militäreschen, politeschen Objektiver, zivillen an diplomatesche Mëttel bestoen", esou 2003 den deemolege Premier Jean-Claude Juncker.

Awer och déi Initiative sollt e Schlag an d'Waasser ginn. Riets goung deemools souguer an der Europäescher Presse vun de Putschisten. Haut, wou et sou staark virun der Hausdier brennt wéi zanter 77 Joer net méi, widderhëlt se sech d'Geschicht. Mat Mëtten an der Kris enger neier Dynamik: fir en Europa vun der Defense.