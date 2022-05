Am Schengenraum si jo an der Reegel u sech keng Grenzkontrollen tëscht de Memberlänner virgesinn.

Éisträich wëll bei de Verhandlungen iwwert d'Reform vun de Reegelen am Schengenraum duerchsetzen, datt och an Zukunft Grenzkontrollen am EU-Banneraum méiglech sinn. Dat sot den éisträicheschen Inneminister Gerhard Karner.

Eigentlech gëtt et am Schengenraum tëscht den 26 EU-Memberstaate jo keng stationär Persounekontrolle méi op der Grenz. An de leschte Joren hunn awer eng Rei Staaten d'Ausnamereegel genotzt, fir awer ze kontrolléieren, sief et bei Covid oder an der Flüchtlingskris 2015.