Der Kommissioun no goufen zejoert weltwäit 85 Millioune Biller a Fotoe gemellt, déi sexuelle Mëssbrauch géint Kanner gewisen hunn.

Operateure wéi Google oder Facebook kéinten engem neie Gesetzesentworf no an d'Flicht geholl ginn, fir hir Servicer mat Softwaren ze screenen, fir kannerpornographescht Material ze detektéieren. D'Software sou soll opgebaut ginn, datt se sou mann wéi méiglech an d'Privatsphär vun de Leit agräift.