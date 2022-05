Sollte russesch Gas-Liwwerungen an d'EU ewechfalen, schléit d'EU-Kommissioun vir, mat engem Präisdeckel géint déi héich Energiepräisser virzegoen.

Dat schreift déi däitsch "Welt am Sonntag". An engem vun der Schreiwes, dat d'EU Kommissioun viraussiichtlech d'nächst Woch wéilt presentéieren, heescht et: "Eng Méiglechkeet wier et, d'Präisentwécklung wärend dësem Stéierungszenario duerch eng Präisgrenz un den europäesche Gas Bourssen ze begrenzen."

Et gëtt am Pabeier awer och betount, datt esou eng Mesure deier géif ginn an zäitlech begrenzt misst sinn. Gläichzäiteg musst een och sécherstellen, datt d'Energieversuergung ab der EU sech doduerch net verschlechtert.