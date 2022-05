D‘EU wëll manner ofhängeg vu russescher Energie ginn an dofir huet d‘Kommissioun e Mëttwoch e Plang presentéiert.

E Plang, wéi ee sech an Zukunft vun de fossille Brennstoffer aus Russland wëll léisen a méi op erneierbar Energië setzen. Bis 2030 wäert de Plang bis zu 300 Milliarden Dollar kaschten an domat soll den Undeel vun erneierbaren Energië vu 40 op 45 Prozent eropgoen.

De Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes hat an deem Kontext och proposéiert, fir 2-Deeg Homeoffice pro Woch an eng EU-wäit Tempo-Limitt op de Stroossen anzeféieren. Zesumme mat autofräie Weekender an de Groussstied kéinten esou 2,5 Milliounen Barrel Pëtrol agespuert ginn, sou de grénge Politiker.