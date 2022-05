Fir den 30. Gebuertsdag vun "Natura 2000" goufe 6 europäesch Naturschutzprojete vun der EU-Kommissioun ausgezeechent. Och Lëtzebuerg ass bedeelegt.

An insgesamt 6 verschiddene Kategorië goufe vun der EU-Kommissioun um Mëttwochowend Naturschutzprojeten aus ënnerschiddleche Länner mat Präisser ausgezeechent. D'Kategorië waren: Konservéierung vu Land, Kommunikatioun, sozio-ekonomesch Beneficer, e "Citizens' Vote", grenziwwerschreidend Kooperatioun a Mieresschutz.

Zu de Gewënner vum Präis fir grenziwwerschreidend Kooperatioun gehéiert ënner anerem Lëtzebuerg, donieft awer och Däitschland, Éisträich an d'Schwäiz. Hei gouf ënnert der Leedung vum däitsche Verband vun den Hielen- a Karstfuerscher eng App mam Numm "CaveLife" entwéckelt, mat där Hobby-Hielefuerscher Donnéeën iwwert Hielen, Ënnergrond-Habitater a bestëmmten Déierenaarten an eng Datebank eropluede kënnen.

An deenen anere Kategorië goufen et Präisser fir Griicheland, Bulgarien, Spuenien, Éisträich a Portugal.

Bei Natura 2000 handelt et sech ëm een europäesche Reseau vun ënnerschiddlechen Naturschutzgebitter bannent der Europäescher Unioun, deen 1992 an d'Liewe geruff gouf.