Lëtzebuerg schneit a punkto Effikassitéit vun der Justiz an der EU net gutt of. Dat geet aus engem Klassement vun der EU-Kommissioun ervir.

Bei administrative Fäll ass Lëtzebuerg op der 10. Plaz vun den EU-Länner, an deenen d'Resolutioun vun engem Fall am längsten dauert. Wat d’Dauer vun zivillen a kommerziellen Affären ugeet, ass Lëtzebuerg zwar dat 6. séierst Land an der EU, allerdéngs huet sech d’Dauer an deene leschten 10 Joer méi wéi verduebelt. Schwaach ass d’Lëtzebuerger Justiz dann och am EU-Verglach, wat spezifesch Mesuren ugeet, fir Leit mat Behënnerung oder Kanner z'ënnerstëtzen. Och bitt Lëtzebuerg am mannsten digital Léisunge bei zivillen, kommerziellen an administrativen Affären.

Lëtzebuerg ass ausserdeem eent vun de 6 EU-Länner, an deenen et guer keng Reegele wéi Karenzzäit fir Riichter gëtt, wann dës temporär Occupatiounen op Regierungsniveau oder an der Politik géingen iwwerhuelen.

Eng gutt Nott huet Lëtzebuerg awer, wat d’Perceptioun vun Onofhängegkeet an Effikassitéit vun der Justiz ugeet. Hei ass de Grand-Duché op 4. Plaz an der EU.