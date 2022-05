E Méindeg gëtt am Eurogrupp den nächsten Direkter vum Europäesche Stabilitéits-Mechanissem designéiert.

D'Mandat vum Klaus Regling leeft no 10 Joer aus.

De fréiere Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna wëll jo de Successeur ginn, ma hien ass net eleng an der Course ëm de Poste vum Direkter vum Europäesche Stabilitéits-Mechanissem. Do ass den Italiener Marco Buti, héije Fonctionnaire vun der EU-Kommissioun. De Menno Snel war hollännesche Vize-Finanzminister. Portugal lancéiert säin Ex-Finanzminister João Leão.

D'Nominatioun muss nach de 16. Juni vum Conseil des gouverneurs validéiert ginn.