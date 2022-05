D'lescht Woch hunn Europol a Soundcloud d'international Aktioun organiséiert, fir islamistesch a rietsextreem Audiopropaganda aus dem Internet ze huelen.

Deemno hunn d'Sécherheetsautoritéiten d'Contenue vu Soundcloud analyséiert an op méiglech Gesetzesverstéiss iwwerpréift. Eng 1.100 Inhalter wieren dem Museksprovider Soundcloud gemellt ginn, fir dës ze läschen. Dorënner ware "sëllege gewaltverherrlechend Lidder", déi vun islamisteschen oder rietsextreeme Gruppéierunge publizéiert gi wieren. Soundcloud hätt dës deemno geläscht an doriwwer eraus Mesuren ergraff, "fir déi responsabel User z'identifizéieren".

Musek ass e beléift Medium fir d'Verbreede vun extreemisteschen Usiichten. Lidder vu bekannte "Rietsrockbands" oder islamistesch "Spriechgesang", sougenannten Nashids, kéinten op Plattformen dacks einfach opgeruff ginn. "Dësen direkten Accès zu deels mënscheveruechtend Audiocontenue kann ee wichtege Facteur" bei der Radikaliséierung vu verschidde Leit duerstellen.

D'Aktioun gouf tëscht dem 5. an 13. Mee an Dänemark, Ungarn, Portugal, Spuenien, Groussbritannien an Däitschland organiséiert.