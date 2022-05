Am Verglach mam Joer 2020 goufen zejoert 22% méi Net-EU-Bierger an der Europäescher Unioun ugetraff, déi keng Openthaltsgeneemegung haten.

Fir genee ze sinn: 2021 waren et ongeféier 681.200 Mënschen, déi illegal an der EU waren, am Joer 2020 dogéint ronn 557.500. Déi meescht Fäll huet Frankräich d'lescht Joer gezielt mat 215.200 Persounen. Op Plaz zwee koum Ungarn mat 134.100 an op Plaz dräi Däitschland mat 120.300.

Mat Bléck op d'Nationalitéite gouf festgestallt, datt am meeschte Syrer illegal an der EU ënnerwee waren (79.800 Leit). 56.800 Algerier goufen ermëttelt an 52.800 Afghanen, schreift Eurostat.

© Image by Eurostat

Weider geet aus de Statistike vun Eurostat ervir, dass zejoert ëm 139.000 Mënschen d'Arees an d'EU ënnersot kruten, wat 1% méi ass wéi nach 2020. Déi meescht Refuse goufe vun Ungarn (34.700), Polen (26.200), Kroatien (14.200) a Rumänien (11.000) gemellt. 50.200 Leit aus der Ukrain duerfte virum engem Joer net areesen, wat a puncto Nationalitéit déi meescht waren. Am zweetheefegste goufen Albaner un der Grenz ofgewisen (18.600).

342.100 Net-EU-Bierger goufen iwwerdeems 2021 opgefuerdert, d'Europäesch Unioun ze verloossen, wat e Minus vu 14% war par rapport zum Joer 2020.