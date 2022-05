An anere Wieder an op Lëtzebuergesch: D’EU-Memberstaate kënne weider méi Scholde maachen, ewéi d’europäesch Budgetsreegelen et normalerweis virgesinn.

Mä se solle virsiichteg si mat hiren ëffentleche Finanzen an hir Ausgabe mussen entspriechend lues a lues méi geziilt ginn, sou d’EU-Kommissioun.

EU-Semester/Recommandatiounen - Reportage François Aulner(1)

Wéinst der Covid-Pandemie ware sech d’EU-Memberstaate Eens ginn datt, d’Staate solle kënne méi héisch Defiziter maachen, fir d’Kris sanitär a wirtschaftlech z’iwwerwannen. Souguer Länner ewéi Däitschland, déi vill Wäert op equilibréiert Staatsfinanze leeën, waren averstanen, fir d’europäesch Budgetsreegele provisoresch opzehiewen. Iwwerdeems d’Staaten hir Wonne vun der Pandemie nach lecken, hu se et elo wéinst der russescher Invasioun vun der Ukrain mat enger humanitärer an Energie-, respektiv Inflatiounskris ze dinn. D’Transitioun vun enger universeller Ënnerstëtzung fir d’Economie op eng méi geziilten Ënnerstëtzung wier schonn am gaangen, sou den EU-Kommissär fir d’Economie, de Paolo Gentiloni.

Generell huet d’EU-Kommissioun um Méindeg de Memberstaate recommandéiert, op d’europäesch Relance- an Transitiounsprogrammer zeréckzegräifen. Hei sinn honnerte Milliarden Euro virgesinn – ëffentlech a privat Gelder sollen d’Investissementer finanzéieren, fir ewech vu fossiller Energie ze kommen. Stéit a Betriber, déi ënnert der Hausse vun den Energiepräisser leiden, solle weider kënnen ënnert d’Äerm gegraff kréien. Donieft huet se ofgerode Steieren an d’Luucht ze setzen, virun allem op déi niddreg Gehälter. Par konter kéint een déi Steieren an d’Luucht setzen, déi enger wirtschaftlecher Croissance manner wéi dinn.

All Joer koordinéieren d’EU-Memberstaate jo hir wirtschaftlech a budgetär Politik mat den europäeschen Institutiounen. Am europäesche Jargon gëtt dat effektiv de «Semestre européen» genannt an hei kréien d’Memberstaaten spezifesch Recommandatioune mat op de Wee. Wat Lëtzebuerg ugeet, recommandéiert d’EU Kommissioun dat hei.

EU-Semester/Recommandatiounen - Reportage François Aulner(2)

Fir d’nächst Joer sollen d’ëffentlech Ausgaben en Ligne si mat enger neutraler Politik. An aneren, méi normale Wieder: et soll een näischt maachen, wat d’wirtschaftlech Croissance aus der Bunn geheit, och wann natierlech Mesurë virgesi sinn, fir d’Stéit a Betriber z’ënnerstetzen, déi am meeschten der Hausse vun den Energiepräisser ausgesat sinn, sou wéi natierlech Leit, déi aus der Ukrain geflücht sinn. Lëtzebuerg soll zu all Moment prett sinn, seng Ausgaben un d’Situatioun unzepassen.

Da komme mer bei d’Recommandatiounen, déi schonn déi lescht Jore formuléiert gi waren.

Lëtzebuerg soll dofir suergen, datt de Pensiounssystem nohalteg ass, andeems notamment d’Leit net fréizäiteg an d’Pensioun ginn.

Donieft soll méi ënnerholl ginn, fir aggressiv Steieroptimiséierung z’ënnerbannen, notamment andeems Dividenden vun hei aus a Jurisdiktiounen ausbezuelt ginn, wou een Null oder Quasi Null Steiere muss bezuelen.

Da recommandéiert se, datt d’Ofhängegkeet vu fossiller Energie reduzéiert gëtt, andeems d’Gemengen ënnerstetzt gi fir Wandenergie a Photovoltaik auszebauen.