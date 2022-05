D'polnescht Parlament huet gréng Luucht ginn, fir déi ëmstridden Disziplinarkummer vum Ieweschte Geriichtshaff ofzeschafen.

... an domat den Ufuerderunge vun der EU-Kommissioun gerecht ze ginn.

De Senat muss d'Gesetz nach confirméieren. De Gremium, dee Riichter bestrofen an entloosse kann, steet am Zentrum vun der Kritik un der Justizreform vun der nationalkonservativer polnescher Regierung.

D'Membere vun der Disziplinarkummer goufen nämlech vum Landesjustizrot genannt, dee vun der Politik kontrolléiert gëtt. Bréissel huet Polen dowéinst reprochéiert d'Onofhängegkeet vun der Justiz z'ënnergruewen an domat géint d'Prinzipië vun der EU ze verstoussen. Duerch den neie Rechtsstaatlechkeetsmechanismus huet d'EU-Kommissioun d'Corona-Hëllefe fir Polen doru gebonnen, datt d'Disziplinarkummer ofgeschaaft gëtt. Et geet ëm 35 Milliarden Euro. Do virdrun hat och schonn den Europäesche Geriichtshaff am Oktober Geldstrofe vun enger Millioun Euro den Dag géint Polen verhaangen.