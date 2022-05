Aktuell gëtt dee jo vun Ungarn blockéiert, dat wéinst engem Embargo op Pëtrol a Gas aus Russland.

Den EU-Conseils-President Charles Michel wëll um Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen eng Léisung am Sträit ronderëm de geplangte Pëtrols-Embargo fannen. De sechste Sanktiounspak gëtt den Ament vu Budapest blockéiert. Et soll sech op eng aktuell Kompromëss-Propositioun vun der EU-Kommissioun baséiert ginn.

Déi gesäit vir, datt am Ufank just den Import via Schëffer betraff ass. Sou kéint Ungarn sech nach weider via Pipeline mat russeschem Pëtrol versuergen.

Bei senger Arrivée zu Bréissel huet den ungaresche Premier Viktor Orban awer weider Garantie gefuerdert. Wann zum Beispill duerch en Accident kee Pipeline-Pëtrol méi kéint importéiert ginn, misst säi Land d'Méiglechkeet hunn, awer russesche Pëtrol iwwert d'Mier z'importéieren.

De Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel sot sengersäits virum Sommet, hie wier net do, fir anere Lektiounen ze verdeelen. "Mir als Lëtzebuerger si wéineg tributär vu russescher Energie, aner Länner sinn honnertprozenteg ofhängeg vu russescher Energie, dofir fannen ech et e bëssen e staarkt Stéck, wann ech engem géif elo Lektioune ginn, wat en ze maachen huet. Als Land muss een och kucken, dass ee weider seng Industrie, seng Leit ka mat Energie versuergen an ech hoffen, dass mer op jidder Fall e Kompromëss fannen, mä ech fanne Lektiounen ze ginn, fir ze soen, haut ass et deen do muer ass et een aneren, dat hunn ech net gär."

D'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet et iwwerdeems als onrealistesch ageschat, datt ee sech um Sommet eens géing ginn.