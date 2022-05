No wochelaangen Diskussioune koum et an der Nuecht op en Dënschdeg awer nach zu engem Accord iwwert en europäesche Pëtrolsembargo géint Russland.

Um exzeptionelle Sommet vun de 27 Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel gouf e Kompromëss fonnt.

Den Embargo gesäit elo vir, dass 2-Drëttel vum russesche Pëtrol, dee bis ewell importéiert ginn ass, eben net méi wäert kaf ginn.

Ungarn an déi tschechesch Republik, déi bis zu Läscht ganz stuer waren, well si am meeschte vu russeschem Pëtrol ofhängeg sinn, krute speziell Zousoe gemaach, ouni dass awer Compensatiounen a Milliardenhéicht wäerte bezuelt ginn.

Am RTL-Interview huet de Premier Xavier Bettel sech erliichtert gewisen, dass et zu engem Accord komm ass, an een elo e 6. Sanktiounspak géint Moskau kéint op de Wee bréngen.

D’Sperbank, déi gréisst russesch Bank gëtt elo och am Swift-System blockéiert, an 3 weider russesch Medie ginn an der EU verbueden.

Dernieft krut d'Ukrain 9 Milliarden Euro Finanzhëllefe bis Enn des Joers zougesprach.

De Lëtzebuerger Regierungschef huet iwwerdeems och gesot, dass hie Versteesdemech hat fir Länner wéi Ungarn, mat hire grousse Bedenken. Virun allem am Hibléck op den nächste Wanter, an d’Energie-Versuergung fir d’Populatioun, wier déi Skepsis normal gewiescht.

Elo wiisst den Drock vun der EU op de Kreml also weider, ouni dass awer d’EU selwer ze vill geschwächt géif ginn, heescht et vu Bréissel.

Gazprom huet iwwerdeems wësse gedoen, dass Holland kee Gas méi vun hinne geliwwert kritt. De Grond wier de Refus vun Den Haag, fir de Gas a Rubel ze bezuelen.