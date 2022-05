Dee Fazit kënnt vum europäesche Rechnungshaff, deen en entspriechende Rapport um Dënschdeg verëffentlecht huet.

Am Zäitraum 2014 bis 2020 wier nach laang net all gemellten Depense och wierklech dem Klimaschutz zegutt komm, schreift d’Kontroll-Organ. Gemengt sinn domat déi 20% vum Budget, déi direkt an de Klimaschutz solle fléissen, wat een erreecht hätt, hat d’Kommissioun vu Bréissel viru Kuerzem erkläert. Well awer eben net all Depense direkt dodra gefloss ass, wieren et u sech just 13% gewiescht, seet elo de Rechnungshaff.

Konkret gëtt kritiséiert, dass vill Initiativë keen direkten Impakt op d’Klima hätten, ma trotzdeem als Klimaschutzmesure géife verbucht ginn.