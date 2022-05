Iwwerdeems goung rieds iwwert en Energie-Spuerprogramm. Dat Thema géing am Regierungsrot nach ee Mol verdéift ginn, sou de Xavier Bettel.

Nodeems sech d'EU-Staats- a Regierungscheffen an der Nuecht op en Dënschdeg iwwert en Embargo op russeschem Pëtrol eens gi sinn, wichtegst Element vum sechste Sanktiounspak, goung zu Bréissel rieds doriwwer, wéi d'Ofhängegkeet vun der russescher Energie kann ofgebaut ginn. Scho virum Krich an der Ukrain wier et Zil vun der Europäescher Unioun gewiescht, fir manner ofhängeg vu fossillen Energien ze ginn, sot de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel nom Sommet.

"Mir mussen d'Energieressourcen d'éischt diversifiéieren, mir kënnen eis net op eppes eleng baséieren a mir mussen dat och maachen, fir d'Präisser laangfristeg ze drécken an ebe wann eng Liwwerkette géif abrupt ofgeschnidde ginn, eben och Alternativen ze hunn. Mir riskéieren an dat dierf een och net verstoppen, dass awer elo a moyen terme, court terme à moyen terme, e Risk ass, dass d'Präisdeierecht awer net gebremst ka ginn, dat ass eng Realitéit, et huet kee Wäert elo de Leit ze soen, wéi wann haut op muer alles géif erof goen. D'Madamm von der Leyen huet eis zum Beispill erkläert, dass wa mer eleng 2 Grad jiddwereen a senger Stuff géife manner benotzen, dass dat e risegen Impakt hätt op der Consommatioun."

Um Mëttwoch am Regierungsrot wëll de Staatsminister d'Thema vum Energiespuere weider verdéiwen.

Um ausseruerdentlechen EU-Sommet goung et donieft och ëm d'Liewensmëttelsécherheet. Et wier een den Ament am Gaangen ze kucken, wéi een notamment d'Kären sécher aus der Ukrain kéint erauskréien, esou de Xavier Bettel, deen awer net ganz optimistesch war datt Russland déi néideg Garantie wäert ginn.

"Am Moment ass en Narrativ am Gaangen duerch d'Welt ze goen, dass am Fong bal duerch d'Sanktiounen eng Penurie oder eng Crise alimentaire géif kommen. Dat ass falsch, et ass net wéinst Sanktiounen, dass eng Crise alimentaire kënnt, et ass duerch de Krich. Et ass duerch déi Aggressioun vu russescher Säit, dass hautdesdaags d'Situatioun do ass, dass e Problem mat enger Crise alimentaire och riskéiert ze kommen. An den afrikanesche Kontinent sot eis, "mir zielen op Europa". Mir mussen och kucken, wéi mer do mat den Denrée alimentairen och kënnen do hinnen hëllefen, mee mir mussen op deen Narrativ immens oppassen."

Um nächsten EU-Sommet am Juni diskutéieren d'Staats- a Regierungscheffen iwwert de Status vu Länner, déi wëlle Member vun der europäescher Unioun ginn an iwwert d'Propositioune vum franséische President Emmanuel Macron fir eng Unioun mat verschiddenen Niveaue vun Integratioun.

Weidert Thema war d'Verdeedegung - et wier keng nei Erkenntnis, mee an Europa géing ze vill verschiddent Militärequipement akaaft ginn an et hätt een awer keng Interoperabilitéit. Dat géing och doru leien, datt eng Rei Länner hir eege Waffeproduktioun hätten, esou de Xavier Bettel.

"An do denkt jiddwereen, wéi kann ech am beschten déi Saache verkafen, déi ech och a mengem Land maachen an dowéinst ass den Accord och net do. Ech hunn d'Beispill vun Airbus geholl. Haut gëtt et en Airbus, deen e Succès huet, deen ee kennt, ob et dann net eben opportun wier net nëmmen elo beim Akafen, mee och bei der Produktioun eben ze kucken, ob och do net méi Kollaboratioun kéint sinn tëschent de Länner."