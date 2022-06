All wichteg Stroossen an der EU solle bis 2025 Elektro-Opluedstatiounen hunn. Op den Autobunne soll et op d’mannst all 60km där séier Lued-Bornë ginn.

Bis 2030 sollen op de wichtegen europäesch Stroossen och Elektro-Opluedstatioune fir Camione stoen. D’Transportministeren aus den EU-Memberlänner hu sech um Donneschdeg dorobber gëeenegt. Et wier e staarkt Signal fir d’Constructeure vu Camionen, op de Wee vun der Elektromobilitéit ze goen, huet et geheescht. Och soll et op deene Stroosse Waasserstoff-Tankstelle ginn, gesinn d’Pläng vun der EU vir. Bis 2050 wëll d’EU klimaneutral ginn. Bis 2030 solle 55% manner CO2-Emissiounen ausgestouss ginn. De Verkéier ass fir méi wéi ee Véierel vun den EU-Emissioune responsabel.