Laang Zäit gouf eng Quotereegelung a Verwaltungsréit a Virstänn blockéiert. Elo si sech d'EU-Memberstaaten eens. Zwee Modeller stinn zur Auswiel.

No jorelaanger Blockade hu sech d'Negociateure vun de Memberstaaten an dem EU-Parlament op verbindlech Quoten an der EU fir Spëtzeposten a Betriber gëeenegt, déi op der Bourse kotéiert sinn. Konkret solle Staate bis 2026 tëscht zwee Modeller wiele kënnen. Een dovunner, datt Fraen 33% vum Verwaltungsrot a Virstand ausmaachen. Bei deem anere Modell sollen op d'mannst 40% vun den net-geschäftsféierenden Opsiichtsmembere Frae sinn. Wie sech net drun hält, muss bezuelen.

D'EU-Memberstaaten an d'Europaparlament musse just nach formell zoustëmmen. Esou eng Virgab wier längst iwwerfälleg, sou d'Vizepresidentin vum EU-Parlament. "Schätzunge vum Europäeschen Institut fir Gläichgestellungsfroen no sinn aktuell nëmmen 30,6% vun den Opsiichtsmembere weiblech an nëmmen 8,5% vun de Virstänn an der EU mat Frae besat", sou d'Evelyn Regner.

Frankräich erfëllt iwwerdeems als eenzegt vun de 27 EU-Länner mat enger Quot vu 45% déi nei Virgaben aus Bréissel. Estland dogéint kënnt op eng Fraequot vun nëmmen 9%.