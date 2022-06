Eng Majoritéit vum EU-Parlament hat sech fir en Enn vum Verkaf vun neie Verbrenner-Autoe vun 2035 un ausgeschwat.

An 13 Joer sollen also an der EU keng nei Autoe méi verkaf dierfe ginn, déi iwwert e Verbrennungsmotor ugedriwwe ginn. D'Majoritéit vum EU-Parlament zu Stroossbuerg huet sech dofir ausgeschwat. Sollten d'Parlamenter vun den EU-Memberlänner dëst och esou gesinn an domadder d'Decisioun vum EU-Parlament ënnerstëtzen, dierfe vun 2035 u keng nei Autoen oder Camionnette méi verkaf ginn, déi Zäregasen ausstoussen.