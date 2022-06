Leit aus Groussbritannien, déi an engem EU-Land liewen, haten virum Brexit d'Recht, bei de Gemengewalen an hirem Wunnland deelzehuelen.

Wéi den europäesche Geriichtshaff decidéiert huet, hu brittesch Staatsbierger, déi an engem EU-Land liewen, duerch de Brexit och d'Recht verluer, fir automatesch kënne bei Gemengewalen aktiv oder passiv deelzehuelen, sollte si net d'Nationalitéit vum Land oder eng Duebelnationalitéit ugeholl hunn.

Geklot hat eng Fra aus Frankräich, déi zanter 1984 an eisem Nopeschland lieft, bestuet ass, mä just déi brittesch Staatsbiergerschaft huet. Bei de leschte Gemengewalen am Mäerz 2020 war d'Fra net zu de Walen zougelooss ginn an hat als Suite dovunner geklot. Virum franséische Geriicht gouf festgehalen, datt Bierger aus Groussbritannien, nodeem d'Land d'EU verlooss huet, net méi musse fir Gemengewalen, aktiv oder passiv, zougelooss ginn. Dëst Urteel huet d'Europäesch Geriichtshaff elo confirméiert.