D'europäesch Justizministere sinn en Donneschdeg an e Freideg fir e Conseil zu Lëtzebuerg beieneen.

Et soll ënnert anerem ëm Weeër goen, wéi d'EU d'Ukrain bei der Verfolgung vu Strofdoten am Krich ënnerstëtze kann. Den däitsche Justizminister Marco Buschmann:

Marco Buschmann

"Mir wäerten eis doriwwer austauschen, wéi mer Beweiser fir Krichsverbrieche sammelen, wéi mer se dokumentéieren, wéi mer eis géigesäiteg ënnerstëtze kënnen. Dat ass ganz wichteg, well mer ee kloert Statement ofgi wëllen. Krichsverbriecher dierfe sech an Europa net sécher fillen."

Wie Krichsverbriechen ausüübt - an et géif Hiweiser ginn, dat et där an der Ukrain schonn eng Rei ganz schlëmmer gouf - misst viru Geriicht bruecht ginn, esou de Buschmann.

Donieft wëllen d'Ministeren sech driwwer austauschen, wéi d'Sanktiounen déi bis ewell géint Russland decidéiert goufen, effikass ëmgesat ginn. Den Ament kënnen Avoire just vun den Autoritéiten agefruer awer net beschlagnaamt ginn. D'Lëtzebuerger Justizministesch Sam Tanson sot dozou bei hirer Arrivée am Conseilsgebai:

Sam Tanson

"Dat ass eng Diskussioun, déi onbedéngt geféiert muss ginn, wéi mer eis europäesch ofstëmme kënnen. Et mussen déi nämmlecht Reegele fir all europäesch Länner ginn, wéi d'Gidder saiséiert kënne ginn. Virun allem och en vue vun enger Entschiedegung vun den Affer an der Ukrain."

Virun e puer Deeg gouf iwwerdeems bekannt, datt d'amerikanesch Autoritéiten zwee Fligere vum russeschen Oligarch Roman Abramowitsch beschlagname wëllen. Een dovunner huet e Lien op Lëtzebuerg, an zwar handelt et sech ëm eng Gulfstream-Maschinn vun der Privatjet-Airline Global Jet, déi hire Sëtz hei am Land huet. Wéi heescht, wier dee Fliger den Ament zu Moskau. Domadder ass juristesch onkloer ob déi amerikanesch Autoritéiten aktiv kënne ginn oder net.

Déi zwou Maschinnen zesummen si méi wéi 400 Milliounen Dollar wäert.