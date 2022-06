Mat Bléck op den Ukrain-Krich wëllen ëmmer méi Länner der Europäescher Unioun bäitrieden. Dorënner zum Beispill Georgien a Moldawien.

De Kosovo wëll nach 2022 eng offiziell Demande maachen, fir Member vun der EU ze ginn. Dat sot Ministerpresident Albin Kurti op enger gemeinsamer Pressekonferenz mam däitsche Kanzler Olaf Scholz zu Pristina.

Allerdéngs dierften déi kosovaresch Bestriewungen net sou einfach an d'Realitéit ëmzesetze sinn. Nieft Serbien erkennen nämlech och 5 EU-Staaten d'Onofhängegkeet vum Kosovo net un an zwar Griicheland, Rumänien, d'Slowakei, Spuenien an Zypern. Fir datt de Wee an d'EU méiglech gëtt, mussen déi 27 EU-Staaten zoustëmmen.