D'Europäesch Weltraumagence huet um Méindeg nei Date vun der Weltraumsonde Gaia publizéiert.

Aus wat si Stären, wéi vill gëtt et der an eiser Galaxie a beweege se sech vun eis fort oder kommen se méi no un d'Äerd? Froen, op déi et vun elo un Äntwerte gëtt.

D'Mëllechstrooss ass déi Galaxie, an där och eise Sonnesystem dran ass. Virun allem am Summer an am Hierscht kann ee vun der Äerd an d'Déift vun der Mëllechstrooss kucken, wann een op enger Plaz ass, wou et däischter an den Himmel kloer ass.

D'Gaia-Sonde huet an de leschte Joren Informatioune gesammelt. Astronome kënnen elo genee beschreiwen, wou d'Stäre sinn, wéi se sech beweegen an aus wat se zesummegesat sinn, esou d'Astronomin Alejandra Recio-Blanco vum Observatoire de la Côte d'Azur.

Versteet een, wéi sech d'Stäre beweegen a veränneren, kënnen Astronome viraussoen, wéi sech d'Mëllechstrooss developpéiert.

An den Daten, déi elo ëffentlech zougänglech sinn, gesäit een, wéi ënnerschiddlech d'Stäre sinn: Stäre vun ënnerschiddlechem Alter an Origine. D'Auswäertung dovu wäert Fuerscher nach jorelaang beschäftegen a weider nei Erkenntnisser wäerte kommen.