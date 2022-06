Wat d'Disponibilitéit vun Drogen ugeet, sou ass den Niveau erreecht, wéi et virun der Pandemie de Fall war.

Dat geet aus dem Rapport vun der Europäescher Drogen-Agence ervir, deen den Dënschdeg de Moien zu Lissabon public gemaach gouf. Heiranner heescht et, datt et 2020 europawäit eng 5.800 Doudeger duerch eng Iwwerdosis goufen.

Deemno sinn iwwerall an der EU ganz vill Drogen am Ëmlaf, woubäi souguer aktuell méi Kokain um Maart ass wéi nach virun der Covid-Kris. Dem Rapport no bestëmmen och d'derivéiert Cannabis-Produkter den Drogemaart, grad wéi och d'synthetesch Drogen, wouvunner d'illegal Produktioun an Europa eropgeet.

Duerch Ofwaasser-Analysen ass beluecht, datt de Konsum vun zum Beispill Crack, Amphetaminnen a Kokain a villen europäesche Stied progressiv an d'Luucht geet.

Eng "bonne note" gëtt et fir Lëtzebuerg, well de Grand-Duché d'Zil vun der WHO erreecht huet, fir engem Drogenofhängegen d'Joer eng 200 Sprëtzen zur Dispositioun ze stellen a fir parallel 40% vun dëse betraffene Leit an engem Substitutiounsprogramm ze betreien.

Zejoert goufen net manner wéi 50 nei Droge signaliséiert, 2020 goufe bei iwwer 41.000 Saisië vu Police an Douane eng 6,9 Tonnen illegal Droge confisquéiert an eng 350 Drogen-Produktiounslaboe fonnt.

Den Drogeverkaf um Darknet schéngt erofzegoen, iwwerdeem Dealer éischter op sozial Reseauen a Messenger-Zerwisser zeréckgräifen, fir hir Vente ze organiséieren.

D'zoustänneg EU-Kommissärin Ylva Johansson sot bei der Presentatioun den Dënschdeg de Moien, datt Kokain a Rekordquantitéiten ze kréie wier; d'Produktioun vu Methamphetaminne wier op engem industriellem Niveau ukomm, wouraus organiséiert kriminell Bande géife Profit zéien.

De Rapport ka mat dëse Wierder ëmschriwwe ginn: "Everywhere, Everything, Everyone".

Iwwerall sinn all Zorte vun Droge vu jiddwerengem ze kafen, sou datt de Problem d'Gesellschaft am Globale betrëfft mat alle sanitären a gesondheetleche Konsequenzen.