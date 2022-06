Den Ëmwelt- a Wirtschaftsausschoss am EU-Parlament huet sech en Dënschdeg de Mëtteg géint d'Pläng vun der EU-Kommissioun ausgeschwat.

Kommissiounen iwwer nohalteg Energie/ Rep. Diana Hoffmann

D'Pläng vun der EU-Kommissioun gesi vir, Atomkraaft a Äerdgas provisoresch als klimafrëndlech, also nohalteg Energien ze klasséieren. Esou e Klassement géing dozou féieren, datt Investissementer an dës Energiequelle weider gefërdert ginn. D'Propos vun der Kommissioun ass domat awer nach net vum Dësch.

De Vott huet nämlech just eng Signalwierkung. Zu enger definitiver Ofstëmmung kënnt et eréischt ugangs nächste Mount. Da wäerten déi ronn 700 EU-Deputéiert ofstëmmen.

An den zwou Kommissiounen hu sech en Dënschdegmëtteg 76 Deputéiert géint d'Propos vun der EU-Kommissioun ausgeschwat. 62 waren dofir, bei 4 Enthalungen.

Déi Gréng EU-Deputéiert Tilly Metz ass erliichtert, déi éischt Hürd wier gepackt: Déi Taxonomie ass eng ganz wichteg Orientéierung fir zukünfteg Investissementer. A mir, déi Gréng, hunn natierlech vun Ufank u gesot, datt dat dach net ka sinn, datt weiderhin a Fossil- oder Nuklearenergie investéiert gëtt, wat geféierlech ass an eis a weider Ofhängegkeeten dréckt.

Och den CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen ass frou iwwert d'Resultat vum Vott an erkläert wisou: Deen Acte Delegué soll bewierken, datt privat Finanzementer a grouss Projete vu Gas an Nukleare kommen. Mee ech sinn net iwwerzeegt, datt dat de richtege Wee ass. Ech denken, mer mussen éischter doriwwer schwätzen, ob mir elo eng Flexibilisatioun vun de Staatsbäihëllefe-Systemer an der Europäescher Unioun wëllen hikréien. Dat géing zum Beispill Frankräich erlaben, wa si wëllen an Nuklearenergie investéieren, datt se dat kënne maachen.



Ma et solle keng EU-Suen dofir benotzt ginn. Fir d'Propos vun der Kommissioun Ufank nächste Mount ze kippen, missten nach konservativ a liberal Kolleegen iwwerzeegt ginn, seet d'Tilly Metz. Wéi d'Resultat wäert ausgoen, wier schwéier anzeschätzen, betount de Christophe Hansen: D'Fraktioune sinn net gëeent. Dat hänkt och dovunner of, aus wéi engem Land ee kënnt. Déi, déi extrem vum Gas ofhängeg sinn, sinn natierlech zréckhalend, fir dat net ze stëmmen.

Et géing hei awer net ëm eng Diskussioun pro oder kontra Gas- oder Nuklearenergie goen, mee dorëmmer, wat hëllefe géing, d'Energieaarmut opzefänken.

D'Chancen, fir datt den Acte delegué refuséiert gëtt, wiere realistesch, mä et géing méi knapp ginn, wéi dat en Dënschdeg an den zwou Kommissiounen de Fall war.