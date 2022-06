D'Virgoe vu Groussbritannien géing géint internationaalt Recht verstoussen an de Fridden an Nordirland menacéieren, sou de Kommissiounsvizepresident.

D'Regierung vum Boris Johnson hat e Méindeg e Gesetzprojet proposéiert, mat dem eng Reegelung aus dem Brexit-Vertrag eesäiteg ännere soll. Domadder wollt London Drock op Bréissel maachen, fir den Accord nach eemol frësch ze negociéieren. D'EU-Kommissioun refuséiert dat natierlech kategoresch. Wat déi brittesch Regierung do géing maachen, géing géint internationaalt Recht verstoussen an de Fridden an Nordirland op d'Spill setzen. Dowéinst huet d'EU-Kommissioun elo e Prozess géint déi brittesch Regierung an d'Weeër geleet.