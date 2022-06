Déi 19 Eurozon-Finanzminister si sech nach net eens ginn, wien de Klaus Regling ersetze soll, deen am Oktober an d'Pensioun geet.

Ënnert de Kandidaten ass de fréieren DP-Finanzminister Pierre Gramegna, deen ënnert anerem vun Däitschland ënnerstëtzt gëtt.

An der Course fir dee Poste waren am Ganzen dräi Kandidaten, nämlech de fréiere portugisesche Finanzminister Joao Leao, den Italiener Marco Buti an de fréiere Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna.

De Lëtzebuerger hat e Mëttwoch nach Réckewand aus Däitschland. De Finanzminister vun der Bundesregierung Christian Lindner hat sech fir eng Nominatioun vum Pierre Gramegna staark gemaach. Hie wier fir Berlin den ideale Kandidat dofir.