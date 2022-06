Nieft der Ukrain soll och Moldawien offiziell Kandidat ginn, huet d'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen annoncéiert.

D'Ukrain sollt eng europäesch Perspektiv kréien. Kiew misst awer eng Partie Oploen erfëllen, sou d'von der Leyen, wéi zum Beispill wichteg Reformen ëmsetzen.

Déi nächst Woch wäerte sech déi 27 Staats- a Regierungscheffen um Sommet mat der Bäitrëttsfro befaassen. Si mussen unanime zoustëmmen.

Den ukrainesche President Wolodimyr Selenskyj hat schonn en Donneschdeg den Owend vun engem historeschen Dag geschwat, nodeems den Emmanuel Macron, den Olaf Scholz an de Mario Draghi him bei hirer Visitt an der ukrainescher Haaptstad verséchert haten, dass d'Ukrain Bäitrëttskandidat soll ginn. Nach ni wier d'Ukrain zanter hirer Onofhängegkeet esou no un d'EU erugeréckelt, sou de Selenskyj.