Scho virum Ausbroch vum Krich an der Ukrain hat Russland d’Gasexporter op de vertraglech zougesote Minimum reduzéiert.

Russland fänkt un, d'Gasliwwerunge Richtung Europa ze drosselen. Den däitsche Wirtschafts- an Energieminister Robert Habeck huet annoncéiert, datt ee weider Mesurë misst decidéieren, fir iwwert d'Wanterméint genuch Gas zur Verfügung ze hunn. D'Späicher missten elo gefëllt a weider Efforte gemaach ginn, fir Energie ze spueren.

Scho virum Ausbroch vum Krich an der Ukrain hat Russland d'Gasexporter op der vertraglech zougesote Minimum reduzéiert a brécht zanter knapp 2 Méint och zougesote Kontrakter. Mat virop engem Zil, europäesch Staaten drun ze hënneren, d'Gasspäicher fir de Wanter ze fëllen. Den Dr. Georg Zachmann, Energie-Expert vum Bruegel-Institut zu Bréissel:

"Wahrscheinlich ist das für Gazprom und die Strategen im Kreml nicht besonders attraktiv, weil man damit beispielsweise Angst hat, dass man den Hebel verliert im Herbst über die europäeische Politik."

Fir den Expert an Energiefroe vum Bréisseler Think Tank géif de Kreml esou och an Europa fir Onsécherheet suergen. An d'Präisser nees an d'Luucht dreiwen.

Op Nofro heescht et aus dem Energieministere, och zu Lëtzebuerg géif ee sech op all méiglech Zenarie preparéieren, et wier een a Gespréicher mat de concernéierten Acteuren.